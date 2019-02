Ein Polizist hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole auf ein flüchtendes Auto in Berlin-Mitte abgegeben.



Zunächst hatte ein Zeuge gegen 2.45 Uhr die Polizei in die Scharnhorststraße gerufen, weil er verdächtige Geräusche in einer Tiefgarage hörte, wie die Polizei mitteilte. Auch die eingetroffenen Beamten hätten Einbruchsgeräusche gehört und daraufhin ihren Einsatzwagen vor die Ausfahrt der Tiefgarage gestellt. In der Garage entdeckten die Polizisten danach einen aufgebrochenen Porsche - und hörten ein Fahrzeug näher kommen, in dem sich zwei Männer befunden haben sollen.