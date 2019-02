Sperrkreis in Potsdam-Marquardt

Im Sacrow-Paretzer Kanal in Potsdam ist am Mittwoch eine Mine deutscher Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Sie war zwischen der Brücke der Bundesstraße 273 und der Eisenbahnbrücke entdeckt worden, teilte die Stadt mit. Während der Sprengarbeiten war die B 273 am späten Nachmittag für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.