Nach der Beschwerde einer Mutter über das Alkoholexperiment "Lieber schlau als blau" an einer Oberschule in Templin hat der Leiter das Präventionsprojekt verteidigt.

Das Projekt "Lieber schlau als blau" habe sich außerdem als wirksam herausgestellt: In einer Studie mit 700 Schülern habe er aus einer Gruppe die Hälfte der Jugendlichen am Projekt teilnehmen lassen und die anderen nicht. Nach sechs Monaten, sagte Lindenmeyer dem rbb, "konnte man sehen, dass die, die am Projekt teilgenommen haben, signifikant seltener Alkohol getrunken haben und vor allem weniger viel getrunken haben".



Seitdem das Projekt im Jahr 2008 gestartet ist, haben mehrere tausend Schüler in Brandenburg daran teilgenommen. In über zehn Jahren sei das die erste Beschwerde, sagte Projektleiter Lindenmeyer.