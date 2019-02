rbb/Ulf Morling Audio: Antenne Brandenburg | 21.2.2019 | 14 Uhr | Bild: rbb/Ulf Morling

Prozess nach Motorrraddiebstahl - Sehr dünne Beweislage nach Raserei durch Pankow

22.02.19 | 08:56 Uhr

Die Zivilfahnder in Pankow hatten den richtigen Riecher: Sie erwischten Motorraddiebe auf frischer Tat. Eine schnell errichtete Straßensperre beeindruckte die Diebe allerdings wenig. Immerhin einer von ihnen steht jetzt trotz wilder Flucht vor Gericht. Von Ulf Morling



Stundenlang beobachten Zivilpolizisten am 20. November 2018 zwei Männer, die um den Sportplatz an der Forchheimer Straße in Pankow herumstreichen. Die dunklen Gestalten scheinen sich besonders für ein dort abgestelltes Motorrad zu interessieren: Eine sportliche Maschine des österreichischen Herstellers "KTM" ist auf dem Fußweg geparkt, geschätzter Wert etwa 12.000 Euro. Die verdächtigen Männer gehen immer wieder an der Maschine vorbei - wenn jemand vorbeigeht, drücken sie sich in Hauseingänge.

Mit 117 km/h in Richtung Autobahn

Nach vierstündiger Observation, gegen 2:15 Uhr nachts, bestätigt sich die Vorahnung der Beamten. Ein Lieferwagen der Marke "Opel Vivaro" mit norwegischem Kennzeichen wird an das Motorrad so herangefahren, dass den Bewohnern des Wohnblocks gegenüber die Sicht versperrt ist. Die hinteren Ladetüren des Kleintransporters werden geöffnet und das über 100 Kilo schwere Motorrad wird auf die Ladefläche gewuchtet. Dann steigen die beiden Diebe in den Transporter und wollen auf die nahe gelegene Autobahn 114 flüchten. Doch da versperren bereits die beiden quer gestellten Zivilfahrzeuge des Polizeiabschnitts 13 die Zufahrt zur Prenzlauer Promenade.



Die Zivilfahnder haben Blaulicht angeschaltet. Ein drittes Zivilfahrzeug der Polizei setzt sich hinter den Transporter der Diebe, noch bevor sie die Prenzlauer Promenade erreichten.

Minutenlange Raserei durch Pankow

Doch die Motorraddiebe lassen sich von der Straßensperre nicht beeindrucken. Der Transporter mit dem Diebesgut fährt auf die Lücke zwischen den quer gestellten Polizeiautos zu, beschleunigt und schiebt eines der Einsatzfahrzeuge zur Seite und fährt einfach durch.



Mit eingeschalteter Warnblinkanlage beschleunigt der Transporter dann in Richtung A 114 auf der falschen Fahrbahnseite der Prenzlauer Promenade. Über fünf Minuten versuchen die Zivilfahrzeuge der Polizei und ein Streifenwagen, den Transporter mit dem Diebesgut zu stoppen. Der Fahrer des Opel Vivaro fährt Schlangenlinien, damit die Polizei nicht überholen kann, touchiert gezielt Einsatzfahrzeuge, um sie abzudrängen und rast schließlich mit bis zu 117 km/h bis Weißensee, von Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn verfolgt.



Am Jüdischen Friedhof in der Weißenseer Herbert-Baum-Straße ist die Flucht zu Ende. Nachdem der Transporter noch einmal in drei Einsatzfahrzeuge hineinknallt, wollen die beiden Täter zu Fuß weiter flüchten. Einer der Täter wird von einem Beamten gerade noch am Hosenbund gepackt, als er die Friedhofsmauer überklettert. Sein Komplize ist bis heute spurlos verschwunden.



Angeklagter: “Meine Leidenschaft ist das Motorrad!“

Adam K. lächelt freundlich in den Gerichtssaal, selbst als zwei Pressefotografen ihn ablichten. Der Pole wohnt und arbeitet als Gabelstaplerfahrer im ostfriesischen Aurich. Vor dem Diebstahl sei er in Polen gewesen, um sein Motorrad aus Aurich dort abzustellen. “Meine Leidenschaft ist das Motorrad“, sagt K., aber in der kalten Jahreszeit fahre er lieber mit dem Kleintransporter seines polnischen Cousins auf Arbeit, den er kostenlos nutzen dürfe. Warum der Transporter ein norwegisches Kennzeichen hat, kann der Angeklagte nicht erklären.



Beschuldigter mit teils abenteuerlicher Version

In der Geschichte, die er zum Prozessauftakt vorträgt, wimmelt es von Zufällen. Auf der Fahrt von Polen nach Aurich mit dem Kleintransporter habe er auf einer polnischen Raststätte einen gewissen "Marvin" getroffen. Man habe sich bekannt gemacht, und Marvin habe ihn beim Kaffeetrinken darum gebeten, mit seinem vom Cousin geliehenen Kleintransporter nach Berlin zu fahren und beim Transport des Motorrads seines Onkels von der Hauptstadt in die Niederlande behilflich zu sein.



Der vorsitzende Richter fragt: "Sie gingen also davon aus, dass das Motorrad nicht gestohlen werden sollte?" "Ja", antwortet K., "erst in Berlin schenkte mir Marvin reinen Wein ein. Ich ließ mich hinreißen mitzumachen. Er machte Druck und ich hatte Angst!“ Richter: "Wovor hatten Sie denn Angst?" K.: "Naja, vor seiner Reaktion, wenn ich "Nein" sage!" K. räumt ein, beim Motorraddiebstahl mitgemacht zu haben, aber die über 100 Kilo schwere Maschine soll Marvin ganz allein auf die Ladefläche gehoben haben. "Ich gebe nicht zu, dass ich bei der Flucht vor der Polizei dann der Fahrer war", betont K.. "Marvin ist gefahren!"



Fünf Verhandlungstage und viele Zeugen

Zahlreiche Polizisten sagen an den nächsten Prozessterminen aus. Bereits am ersten Prozesstag zeigt sich, dass die Berliner Polizei in des im Fall offenbar Schwierigkeiten hatte, eine beweissichere Festnahme vorzunehmen.



Ob Adam K. am Steuer des durch Berlin rasenden Transporters saß oder nur Beifahrer war, kann keiner der beteiligten Beamten bisher zweifelsfrei bestätigen. Der von der Staatsanwaltschaft benannte mutmaßliche Mittäter heißt auch nicht Marvin, wie ihn der Angeklagte nett. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem Mittäter bei dem Motorraddiebstahl um den Halter des Fahrzeugs handelt - einen gewissen Rafal M. Ein Grund für die Annahme wird allerdings nicht benannt.



Ein Haftbefehl gegen M. wurde angesichts dieser schlechten Beweislage von der Staatsanwaltschaft gar nicht beantragt, heißt es gegenüber rbb24 aus Justizkreisen.



Und so wird voraussichtlich am 20. März nur einer der beiden Motorraddiebe von Pankow verurteilt, trotz stundenlanger Observation, wilder Verfolgungsjagd durch die Hauptstadt und mehrerer Einsatzfahrzeuge, die dabei schwer beschädigt wurden.



Sendung: Antenne Brandenburg, 21.2.2019, 14 Uhr