Bild: privat

Drei Jahre queere Flüchtlingsunterkunft in Berlin - "Ich hatte keine Arbeit, keine Freunde, kein Leben"

14.02.19 | 10:28 Uhr

Vor drei Jahren eröffnete die erste und einzige Unterkunft für queere Flüchtlinge in Berlin. In anderen Heimen wurden sie oft angegriffen. Die Unterkunft sei seine Rettung gewesen, berichtet nun ein ehemaliger Bewohner. Aber zurück wolle er nicht. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Die Wohnung von Bashar Taha wirkt wie aus dem Katalog: Die Einrichtung geschmackvoll, die Farben perfekt aufeinander abgestimmt, die Lage exzellent im gediegenen Teil Kreuzbergs. Vor zwei Jahren hätte er davon wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Damals musste sich Bashar Taha das Zimmer noch mit vier anderen teilen. Der heute 27-Jährige ist erst vor knapp drei Jahren nach Deutschland geflohen. Er kommt eigentlich aus Kurdistan im Nord-Irak. Aber dort konnte er nicht bleiben: Bashar ist schwul. "Viele homosexuelle Menschen werden im Irak umgebracht, es ist gefährlich", berichtet er. "Ich hatte keine andere Wahl, als zu fliehen."



Als er nach Berlin kommt, ist er verzweifelt. "Ich wusste nichts über die deutsche Sprache, die Kultur oder die Menschen hier", erzählt er rückblickend. Finanziell sei es ein "Desaster" gewesen. "Ich hatte keine Arbeit, keine Freunde, kein Leben. Es war echt schwierig." Aber Bashar hat Glück: Er kommt in Berlins erster und bis heute einziger Flüchtlingsunterkunft für queere Menschen unter - also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Drei Monate, nachdem sie eröffnet, zieht er ein. Es ist wie eine Rettung.

Vor der Flucht war er Sänger

Wenn man ihn heute fragt, ob er etwas aus der Unterkunft vermisst, antwortet er trotzdem klar mit Nein. Der Grund: Auch in der queeren Unterkunft ist die Not oft groß, das bekam Bashar hautnah mit. "Andere Geflüchtete haben sich prostituiert und mit Freiern geschlafen, im gleichen Raum wie ich", erzählt er. Fast jede Nacht habe er Leute beim Sex gehört, als er eigentlich schlafen wollte, was in den Fünf-Bett-Zimmern sowieso schon schwierig genug ist.



Sich selbst zu prostituieren, daran hat Bashar nie gedacht. Vor seiner Flucht war er Sänger, produzierte seine eigenen Musikvideos. Das will er am liebsten wieder machen. Aber er weiß: In Berlin muss er ganz von vorne anfangen.



Also versucht er sich als Make-Up-Artist, macht sich in den sozialen Netzwerken bekannt. Seinen ersten Auftrag bekommt er noch in der queeren Unterkunft: Ein Foto-Shooting für eine Kampagne, in der es um die Rechte von Lesben geht. 100 Euro gibt es dafür. Wofür er die ausgeben will, weiß er schon vorher. "Für mich war immer klar: Vom ersten Geld, das ich in Deutschland verdiene, lasse ich mir ein Tattoo stechen - einfach, damit ich mich immer daran erinnere!" Das Tattoo hat er bis heute: Das englische Wort "Mountains". "Da komme ich her, aus den Bergen Kurdistans." Eine schöne, aber zugleich schmerzhafte Erinnerung an seine Heimat, den Irak.

Restriktionen im Asylrecht treffen viele queere Flüchtlinge

Nach der Eröffnung der queeren Unterkunft kamen viele der Bewohner aus Ländern des Mittleren Ostens wie Syrien, dem Irak oder dem Iran. Mittlerweile sei das anders, erzählt die Leiterin Antje Sanogo. "Ich bin seit 2017 dabei, seitdem haben wir einen sehr kontinuierlichen Zugang aus russischsprachigen Ländern." Russland, Georgien, Aserbaidschan oder die Republik Moldau heißen nun oft die Heimatländer der etwas mehr als 100 Geflüchteten in der Unterkunft. "Länder, in denen es für queere Menschen wirklich sehr schwierig ist", so Sanogo.



Nicht nur deshalb sei eine queere Unterkunft immer noch wichtig. "Die Bedingungen in den großen Erstaufnahmezentren, in denen die Registrierung stattfindet, sind zum Teil wirklich sehr prekär, besonders für queere Geflüchtete." Hinzu komme, dass neue Restriktionen, die in den letzten Jahren im Asylrecht eingeführt wurden, zum Beispiel das sogenannte Direktverfahren, vor allem besonders schutzbedürftige Flüchtlinge treffen, also auch queere Menschen. "Für diese Menschen ist es schwer, ihre besondere Schutzbedürftigkeit und ihre Fluchtgründe offenzulegen, weil sie diese in ihren Herkunftsländern oft verstecken mussten", erklärt Sanogo. "Das Direktverfahren erzeugt da oft einen enormen Druck."

Geflüchtete bleiben lange - aber nicht freiwillig

Viele queere Geflüchtete hätten zudem psychische Erkrankungen aufgrund der jahrelangen Unterdrückung ihrer Identität. Sanogos Schlussfolgerung: "Wir fragen uns nicht mehr, ob die Leute traumatisiert sind, sondern wir fragen uns, wie komplex sie traumatisiert sind und mit welchen Folgeerscheinungen." Diese Traumata wirken sich auch auf das Zusammenleben aus. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen 'normalen' Tag in der Unterkunft erlebt habe", sagt Sanogo und lacht. Immer wieder gebe es zwischen den Bewohnern Konflikte, bei denen sie und ihr achtköpfiges Team vermitteln müssten.



Dazu trägt auch bei, dass die Geflüchteten lange in der Unterkunft wohnen, oft länger als ein Jahr. "Das macht uns ein bisschen Sorgen, weil diese Unterkunft wirklich nur für einen vorübergehenden Aufenthalt geeignet ist." Je länger Menschen dort seien, desto größer werde das Stresspotential. "Das Hauptproblem ist natürlich der Wohnungsmarkt in Berlin", erzählt Sanogo. Ohne die angespannte Lage dort wäre vieles einfacher - für sie und für die Geflüchteten.

Taha bekommt bis heute Hass-Kommentare

Bashar Taha hat auch dieser Widrigkeit getrotzt. Wie er seine Wohnung gefunden hat? "Ich hatte Glück. Und Kontakte." Vor fünf Monaten bekommt er dann seinen ersten festen Job in einem Friseur-Salon in Köpenick. Dessen Inhaber entdeckte sein Instagram-Profil und war davon so beeindruckt, dass er ihn einstellte. Nebenbei macht Bashar weiter Freelancer-Jobs als Make-Up-Artist. Und jeden Abend hat er noch drei Stunden Deutsch-Kurs. Wenn er dann spätabends um 21 oder 22 Uhr nach Hause kommt, macht er noch ein bisschen was für seinen Instagram-Kanal.



Das alles klingt fast wie ein ziemlich normales Leben. Aber seine Vergangenheit ist Bashar auch heute noch gegenwärtig. "Jeden Tag bekomme ich böse Nachrichten oder Hass-Kommentare aus Kurdistan, dem Irak, eigentlich aus dem gesamten Mittleren Osten." Das ist auch ein Grund, warum am Klingelschild von Bashars Wohnung in Kreuzberg nicht sein echter Name steht. Die Sorgen sind also noch die alten - auch in Bashars neuem Leben. Sendung: Radioeins, 14.02.2019, 17:10 Uhr