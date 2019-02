Audio: Inforadio-Medienmagazin | 03.02.2019 | 10:44 Uhr | Interview mit Jan Schulte-Kellinghaus | Bild: rbb

Neuerungen ab 4. Februar in den Hörfunkprogrammen - rbb 88.8 löst radioBerlin ab - Fritz startet als digitale Marke

04.02.19

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) führt die erfolgreiche Runderneuerung seiner Programme fort. Mit neuer Moderation und neuer Musik tritt "rbb 88.8" die Nachfolge von "radioBerlin 88,8" an. Aus Potsdam heißt es künftig "It's Fritz", im Radio und dann auf allen für das junge Publikum wichtigen Plattformen.

"Wir haben, wie angekündigt, 2018 den Schwerpunkt auf das rbb Fernsehen gelegt, 2019 rücken die Radioprogramme stärker ins Blickfeld", sagt rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. "Wir bieten bei Fritz öffentlich-rechtliche Inhalte auf allen Plattformen an, die für das jüngere Publikum interessant sind. Wer rbb 88.8 einschaltet, bekommt 100 Prozent Berlin – umfassende Informationen und den besten Musikmix."

Die neuen Gesichter bei rbb 88,8: Jana Schmidt, Tim Koschwitz und Lydia Mikiforow | Bild: rbb

Neue Moderatoren: Tim Koschwitz und Lydia Mikiforow

rbb 88.8 ist der neue Radiosender des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Berlin. Hervorgegangen aus radioBerlin 88,8, startet das Berliner Radioprogramm am 4. Februar mit neuem Namen, neuer Musik und neuen Moderatoren. "Der rbb will den Berlinerinnen und Berlinern auch weiterhin hochwertiges, modernes Radio bieten. Dem soll der Neustart von rbb 88.8 dienen", erklärt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein. Lydia Mikiforow präsentiert in der "Früh-Früh-Show" ab 5.00 Uhr Musik und die wichtigsten Infos des Morgens. Ab 7.00 Uhr übernimmt Moderator Tim Koschwitz mit "Guten Morgen Berlin". An seiner Seite liefert Redakteurin Jana Schmidt aktuelle Nachrichten. rbb 88.8-Programmchef Konrad Kuhnt: "Wir sind froh, dass wir mit Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz zwei frische Stimmen gewonnen haben. Lydia und Tim kennen sich bestens in Berlin aus und verkörpern glaubwürdig den Neustart bei rbb 88.8!"

Neues Programm auch am Wochenende

Sarah Zerdick und Silja Sodtke am Vormittag sowie Alex Schurig am Nachmittag bleiben rbb 88.8 und damit ihren Hörerinnen und Hörern treu. Von 17.00 bis 19.00 Uhr fasst Ingo Hoppe zuverlässig den letzten Stand der Dinge in der Hauptstadt und den Kiezen zusammen. Alles, was in Berlin den Tag über wichtig war, erfährt das Publikum bei ihm, über die Themen des Tages diskutiert er mit kompetenten Gästen aus der Stadt. Ab 19.15 Uhr starten die rbb 88.8-Musik-Specials. Immer montags präsentiert Andreas Vick im Wechsel "100% 80er“ bzw. "100% 90er“. Am Dienstagabend läuft "100% Easy" mit Marion Hanel. Mittwoch ist alles "100% made in Germany": Heiner Knapp blickt auf die deutsche Musikszene. Donnerstag packt Andreas Vick die Gitarren aus – "100% Rock" von Aerosmith bis ZZ Top. Am Freitag spielt Anke Friedrich "100% Soul". Am Samstag heißt es drei Stunden lang "100% Dance" mit Andreas Vick. Am Sonntag beschließt Marion Hanel das Wochenende mit ihrem Talkformat "100% Promi" - gemeinsam mit tollen Gästen aus Musik und Kultur.

Fritz startet ab 4. Februar als digitale Marke | Bild: rbb

Fritz startet als digitale Marke

Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg startet ebenfalls am 4. Februar in ein neues Zeitalter. "Fritz wird die junge digitale Marke des rbb. Noch immer im Radio, aber mindestens genauso viel bei Instagram, Youtube, snapchat und allen anderen digitalen Angeboten, die junge Menschen in Berlin und Brandenburg nutzen. Das ist das Versprechen an die Nutzer: Egal, wo Ihr auf etwas Gutes trefft: It‘s Fritz", sagte rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Um die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen zu erreichen, geht Fritz dorthin, wo sich junge Menschen überwiegend aufhalten: online. Fritz ist damit kein reines Radioprogramm mehr, sondern wird zum hochwertigen Content-Produzenten in verschiedenen Netzwerken und Plattformen. Die von Fritz produzierten Inhalte werden über unterschiedliche Ausspielwege verbreitet. Im Fokus stehen Youtube, Instagram und das Radio. Der Inhalt bestimmt dabei den Kanal und die Aufbereitung der jungen Themen. Fritz-Programmchefin Karen Schmied: "Die Medienwelt hat sich verändert, die Mediennutzung ebenso. Junge Menschen kennen keine UKW-Frequenzen, sie holen sich ihre Informationen aus dem Netz. Dafür wird Fritz seine weiterhin hochwertigen Inhalte neu entwickeln, produzieren und ausspielen. Uns bewegen Themen aus dem Alltag und der Gesellschaft, ernst oder auch lustig, Hauptsache aus dem jungen Leben in Berlin und Brandenburg – die hatten wir Fritzen schon immer im Programm und das bleiben sie auch."

Neue Fritz-App und neue Online-Formate

Der Umbau erfolgt in mehreren Phasen. Zunächst wird ab Anfang Februar das Radioprogramm verändert. Die Sendestrecken werden länger, Moderatorinnen und Moderatoren bei Social Media präsenter. Zudem soll die Musik im Tagesprogramm einen noch höheren Stellenwert bekommen. Auch das Soundlayout wird sich erneuern. Die Musikspezialsendungen am Abend und in der Nacht sowie der "Bluemoon" bleiben erhalten. Im nächsten Schritt entwickelt Fritz eine neue Fritz-App und fortlaufend neue Online-Formate. Mit dem Neustart von Fritz verändern sich auch die Redaktionsstrukturen, Jobprofile und damit einhergehend die Räumlichkeiten.