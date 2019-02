Zerstochene Reifen, abgetretene Seitenspiegel, zerkratzter Lack: Erneut haben sich Unbekannte in Berlin an parkenden Autos zu schaffen gemacht. Noch fehlt der Polizei jede Spur zu den Tätern. Doch die Ermittlungen könnten sich demnächst ausweiten.

Nach einer Serie vandalistischer Streifzüge haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Berlin erneut Reifen, Lack und Spiegel an 44 parkenden Autos zerstört. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Reifenstecher diesmal im Bezirk Moabit zu, in der Beusselstraße, sowie in den Straßenzügen Turm-, Wald- und Wiclefstraße. Damit wurden in Berlin binnen zwei Wochen insgesamt bereits mehr als 250 Autos demoliert.

An allen Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen, an manchen die Seitenspiegel abgetreten, in einigen Fällen hatten der oder die Täter zudem Scheibenwischer verbogen und Davidsterne in den Lack geritzt.