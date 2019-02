Mehr als 250 Anträge auf eine Änderung der Namensreihenfolge gab es in Berlin bis Anfang Februar, die meisten davon im Bezirk Mitte: 39 Menschen wollten dort ihre Vornamen neu sortieren. Ähnlich hoch waren die Zahlen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg. In Reinickendorf gab es hingegen wenig Bedarf: Nur drei Menschen stellten dort bis Anfang Februar einen Antrag. Auch in Lichtenberg-Hohenschönhausen gab es nur acht Fälle.

Paula Hannelore Adele statt Hannelore Adele Paula und Thomas Klaus Günter statt Klaus Günter Thomas: In ganz Deutschland können Menschen seit einer Gesetzänderung im November die Reihenfolge ihrer Vornamen ohne Begründung ändern. Dadurch soll der Rufname leichter erkennbar sein. Hunderte Berliner sowie Dutzende Brandenburger haben in den ersten drei Monaten nach der Gesetzänderung ihre Vornamen umsortiert, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur DPA ergab.

Die Landeshauptstadt Potsdam zählte bis Anfang Februar 20 entsprechende Anträge. In Cottbus gab es 21, in Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel je fünf. Die Reihenfolge von Vornamen kann allerdings nur dann geändert werden, wenn sie nicht mit einem Bindestrich verbunden sind. Auch das Wegstreichen einzelner Namen ist nicht gestattet.

Zuständig für die Prozedur sind die Standesämter. In Brandenburg kostet das Ganze 40 Euro. In Berlin werden lediglich 20 Euro fällig. Wenn die Reihenfolge der Vornamen geändert ist, wird der bisherige Ausweis ungültig. Daher muss ein neuer Pass beantragt werden, was weitere Kosten verursacht.

Als Grund für die Neuregelung listet die Bundesregierung im Gesetzentwurf auf, dass Bürgerinnen und Bürger zunehmend ihren im Alltag gebräuchlichen Vornamen in Reisedokumente und andere Unterlagen übernehmen wollten. Dies könne problematisch sein, wenn dieser Name nicht der erste in ihrem Geburtseintrag angegebene Vorname ist. Mit der Neuregelung solle außerdem verhindert werden, dass etwa Banken, Versicherungen oder Fluggesellschaften anstelle des gebräuchlichen Namens denjenigen verwenden, der im Ausweisdokument an erster Stelle steht.