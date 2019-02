Täter muss nach Gewalttat an Rentnerin in die Psychiatrie

Ein 24-Jähriger, der eine 84 Jahre alte Rentnerin in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg erschlagen hat, muss in die Psychiatrie. Er müsse behandelt werden, da er ohne die Betreuung für die Allgemeinheit gefährlich sei, begründete das Landgericht Berlin am Donnerstag seine Entscheidung. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Tat sei "Ausfluss einer akuten Psychose", erklärten die Richter, die damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung folgten.

Der Täter sei im Mai 2018 zunächst orientierungslos durch die Hauptstadt geirrt und habe dann willkürlich an einer Wohnungstür geklingelt, heißt es im Urteil. Als die ihm unbekannte 84-Jährige öffnete, habe er sie sofort attackiert und mit "unbändiger Gewalt auf sie eingeschlagen und eingetreten". Der Angreifer habe die Rentnerin durch zahlreiche Schläge mit ihrem eigenen Einkaufstrolley brutal umgebracht. Danach habe er Kleidung der Getöteten angezogen und sich in ihr Bett gelegt.