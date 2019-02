Einen Smart des CarSharing-Anbieters car2go haben drei Unbekannte in der Nacht zu Sonntag umgeworfen. Die Tat ereignete sich in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe eine Anwohnerin gegen 1 Uhr nachts die drei Täter dabei beobachtet, wie sie das rund 750 Kilogramm schwere Auto umwuchteten.

Wie Polizeisprecherin Patricia Brämer rbb|24 sagte, wurden die rechte Fahrzeugseite und der Außenspiegel des Mietautos stark beschädigt. Auch die Frontscheide ging zu Bruch. In einem ähnlichen Fall im Jahr 2017 wurde ein in Hannover umgeworfener Smart eines Pflegedienstes laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung als Totalschaden eingestuft.