Panik Berlin Freitag, 22.02.2019 | 21:00 Uhr

Fast jeden Tag finden sich herrenlose Taschen oder "verdächtige" Päckchen. Bis jetzt war fast nie eine Bombe dabei. Sinnlose Panikmache.



Sehr selten wird eine Rohrbombe gefunden, die sich dann als nicht zündfähig herausstellt.



Passives Rauchen wegen Rauchern am Bahnhof ist da statistisch gesehen weitaus gefährlicher (etwa die klugen Raucher, die gleich am Eingang rauchen und alles weht rein)



Panikmache: Terror.

Reale Gefahr: Raucher.



In der Lieberoser Heide wäre dieser Roboter weitaus nützlicher.