S-Bahn sperrt am Wochenende mehrere Strecken

Der S-Bahn-Verkehr in Berlin ist am Wochenende an mehreren Stellen eingeschränkt. Ab Freitagabend werden teils wichtige Strecken wegen Bauarbeiten gesperrt. Betroffen sind vor allem die S1, S7 und die Ringbahn. Auch die S46 wird unterbrochen.