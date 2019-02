Wegen eines Schlaglochs am Dreieck Funkturm droht am Mittwochnachmittag in Berlin ein langer Stau auf der A100. In Richtung Neukölln sind in Höhe des Schlaglochs aktuell nur zwei Spuren frei.

Nachdem es zunächst hieß, der Fahrbahnschaden könne erst in der Nacht repariert werden, soll nun doch schon am späten Nachmittag mit den Arbeiten begonnen werden.

Deswegen müssen Autofahrer zum Feierabendverkehr mit langen Staus rechnen. Auch auf der A111 könnte es sich dadurch zurückstauen.