Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist im vergangenen Jahr in Brandenburg leicht, in Berlin etwas stärker angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, haben 2018 in Berlin 9.939 Frauen ihre Schwangerschaft beenden lassen. Das waren 290 oder rund zwei Prozent mehr als im Jahr 2017. In Brandenburg ließen 3.821 Frauen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, 52 mehr vor als im Jahr davor (plus ein Prozent).