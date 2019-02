Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch für einen Großeinsatz der Polizei am Rummelsburger See in Berlin-Lichtenberg gesorgt, weil er einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Er zog am Dienstagabend die Waffe, als er den 45-Jährigen an einem Bootssteg traf, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Anschließend verschwand der Angreifer. "Die Hintergründe sind noch völlig unklar", sagte eine Polizeisprecherin.