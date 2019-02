dpa/Wildschwein Video: Brandenburg aktuell | 12.02.2019 | Beitrag von Max Kell | Bild: dpa/Wildschwein

Wildschwein-Jagd mit Pfeil und Bogen - Robin Hood ist zurück - in Stahnsdorf Forest

17.02.19 | 15:09

Das deutsche Jagdgesetz verbietet es eigentlich – doch weil die widerborstigen Tiere im Ort zur Plage geworden sind, will die Gemeinde Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) Wildschweine nun mit Pfeil und Bogen jagen lassen. Ein entsprechender Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung wird derzeit im Landwirtschaftsministerium geprüft. "Wir wären bundesweit die Ersten", sagt Bürgermeister Bernd Albers. In der Umlandgemeinde im Südwesten Berlins gibt es laut Albers drei Rotten und insgesamt 20 bis 30 Schweine, die bereits den Zentralfriedhof und viele Gärten verwüstet haben - auch den des Bürgermeisters. Sie zeigten sich auch tagsüber. Wie das rbb-Magazin "Brandenburg aktuell" am Dienstag berichtete, drang ein Wildschwein kürzlich sogar in einen Friseursalon ein und warf Stühle um. Das Tier war offenkundig verwundet. "Ich habe laut geschrieben, überall war Blut", sagte Besitzerin Hannelore Heinrich dem rbb.

Verwaltung prüfte mehrere Möglichkeiten

In der Verwaltung suchte man schon länger nach Möglichkeiten, wie der Wildschwein-Bestand verringert werden kann - bislang vergeblich. Duftzäune brachten nicht den gewünschten Erfolg. Pillen, die Nachwuchs verhindern, seien nicht praktikabel einsetzbar. Die Jagd mit dem Gewehr sei in dem dichtbewohnten Ort Jägern zufolge zu gefährlich. Querschläger könnten Unbeteiligte gefährden. Auch von Fallen aus DDR-Zeiten, sogenannten Saufängen, versprechen sich die Verwaltungsfachleute nicht viel. Rund 50 dieser Fallen gibt es in Brandenburg, die Methode ist auch unter Jägern umstritten.

Als letztes Mittel fiel den Waidmännern die Jagd mit Pfeil und Bögen ein. Wer einen Jagdschein habe, könne eine entsprechende Zusatzausbildung für die Bogen-Jagd absolvieren - inklusive theoretischer und praktischer Prüfung. Der Bürgermeister stellte sich hinter den Vorschlag - und die Verwaltung reichte Mitte Januar einen Antrag ein beim Brandenburger Landwirtschaftsministerium. Dort prüft man nun. Es müsse dabei sichergestellt sein, dass das Wild tierschutzgerecht getötet werde, sagte eine Sprecher.



In Madrid wurden bereits hunderte Wildschweine per Bogen erlegt

Laut dem Deutschen Bogenjagdverband werde diese Form der Jagd in 17 europäischen Ländern als waidgerechte Jagdart akzeptiert. Ein ausgebildeter und geübter Jäger könne mit superscharfen Carbonpfeilen auf die maximale Distanz von 25 Metern die Größe eines Handtellers treffen. In Madrid wurden bereits Wildschweine im städtischen Raum mit Pfeil und Bogen erlegt. In einem zweimonatigen Pilotprojekt seien Hunderte Tiere getötet worden. Die Jäger saßen dabei in Bäumen und warteten nach Einbruch der Dunkelheit auf die Tiere, um sie zu erlegen. Laut einem TV-Bericht des ÖRF aus dem Januar 2017 hatte das Projekt guten Erfolg. "Die Tiere leben mit den Menschen zusammen und haben jede Angst verloren. Durch unser Eingreifen erkennen sie uns als Gegner und Gefahr und verändern ihr Verhalten. Das Gebiet, in dem Menschen leben, wird als Barriere begriffen, und sie ziehen sich zurück", sagte Emilio de la Cruz von der Madrider Wildkontrolle in dem Bericht.

Sind die Pfeile dann nicht auch für Menschen gefährlich, wenn der Jäger das Wildschwein nicht trifft? "Wir halten das Risiko innerorts für vertretbar", sagt Bürgermeister Albers. Er will nun Vorbehalte über die Methode unter den Bürgern der Stadt ausräumen. Bericht des ÖRF zu den Wildschwein-Jägern von Madrid