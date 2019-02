rbb/Matthias Koch Video: rbb|24/TV News Kontor | 20.02.2019 | Bild: rbb/Matthias Koch

Komplizierte Reparaturarbeiten - Köpenick bleibt bis zum Abend ohne Strom

20.02.19 | 14:17 Uhr

Der Stromausfall in Berlin-Köpenick wird noch bis zum Abend andauern. Die Reparatur des beschädigten Kabels an der Allende-Brücke ist dem Energiekonzern Vattenfall zufolge komplizierter als zunächst angenommen. Das rbb Fernsehen sendet heute Abend um 20:15 Uhr ein rbb Spezial zum Thema "Blackout in Berlin", um 21:15 Uhr läuft die 45-minütige Dokumentation "Plötzlich dunkel - Die Wahrheit über Stromausfall".

Das Wichtigste zum Stromausfall in Köpenick in Kürze: - Rund 30.000 Haushalte und 2.000 Betriebe sind seit Dienstagmittag ohne Strom, betroffen sind die Ortsteile Köpenick, Müggelheim, Grünau, Bohnsdorf und Teile Lichtenbergs. - Die Stromversorgung wird voraussichtlich noch bis Mittwoch, 21:30 Uhr, unterbrochen sein, ein Teil der betroffenen Haushalte soll ab 18:30 Uhr wieder Strom haben. - Zahlreiche Schulen und Kindergärten in den Ortsteilen Bohnsdorf, Grünau, Köpenick, Müggelheim und Schmöckwitz bleiben am Mittwoch geschlossen. Eine Liste der Schulen finden Sie hier. - Ursache für den Ausfall waren Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke, bei denen eine wichtige Stromleitung zerstört wurde. - Mobilfunk und Festnetz funktionieren bei vielen nicht, auch der Notruf 112/110 ist betroffen. Bürger sollen im Notfall zur nächsten Feuer- oder Polizeiwache gehen. - BVG gestattet kostenlose ÖPNV-Nutzung im betroffenen Gebiet



Unter diesem Link hat die Berliner Feuerwehr Informationen zusammengestellt.

Der großflächige Stromausfall im Berliner Südosten wird voraussichtlich erst am Abend vollständig behoben sein. Man gehe davon aus, dass die Vollversorgung erst um 21:30 Uhr wieder hergestellt werden könne, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers Vattenfall am Mittwochnachmittag. Die Kabel müssten komplett erneuert werden. Ab etwa 18.30 Uhr solle es eine Teilversorgung geben, mit der rund die Hälfte der etwa 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe wieder versorgt werden könnten. Die Reparaturarbeiten sind laut Vattenfall aufwendig. "Es gab einen solchen Fall einfach noch nicht", so die Sprecherin.

Mehrere "unglückliche Komponenten" sorgen für Verzögerungen

Bereits am Mittwochvormittag hieß es, dass es "sportlich" werde, die Reparaturarbeiten wie angestrebt bis 15 Uhr abzuschließen. Es kämen mehrere "unglückliche Komponenten" zusammen, die man in dieser Form noch nicht gehabt habe. "Die bauliche Situation lässt wenig Spielräume." Und: "Man wolle sauber, sicher und sorgfältig arbeiten", so die Sprecherin. Mehrere Arbeiter seien mit der Reparatur der Stromleitungen an der Salvador-Allende-Brücke beschäftigt. Schwierig sei, dass bei einer Bohrung neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden sei. Beide Kabel liegen nach Angaben der Sprecherin etwa einen Meter voneinander entfernt unter der Erde. Die Reparaturarbeiten würden dadurch erschwert, dass es sich um eine enge Baustelle handele. Brücken bedeuteten immer einen Engpass, so die Sprecherin. Die Baugrube biete nur Platz für vier bis sechs Arbeiter.

Bei Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke war am Dienstagmittag bei einer Bohrung eine wichtige Stromleitung zerstört worden. "Es ist zu einer Horizontalbohrung gekommen, dadurch wurden zwei Kabelsysteme zerstört", sagte Jürgen Schunk von Stromnetz Berlin am Dienstagabend im rbb. "Damit war das Umspannwerk dann ohne Spannungsversorgung." Der Sprecherin von Vattenfall zufolge habe die verantwortliche Firma sich vorab nicht über den Verlauf der Stromkabel informiert.

Wichtige Rufnummern Bürgertelefon bei Fragen: 0151 162 53780 und 0151 162 53782 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 Notversorgung Krankenhaus: Unfallkrankenhaus Berlin Tel.: 030 56810

30.000 Haushalte betroffen

Wegen des Stromausfalls sind seit Dienstagmittag rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) sind die Ortsteile Köpenick, Müggelheim, Grünau, Bohnsdorf und auch Teile des Bezirks Lichtenberg betroffen. Zudem seien infolge des Stromausfalls auch die Blockheizkraftwerke Köpenick und Friedrichshagen vom Netz. Das betreffe rund 5.000 Haushalte. Diese könnten erst mit Wärme versorgt werden, wenn die Wiederversorgung mit Strom erfolgte, twitterte Vattenfall. Der Bezirk hat in mehreren mit Strom versorgten Schulen Betreuungszentren für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, die tagsüber nicht in ihren kalten Wohnungen sitzen wollen. Die Zentren befinden sich im Archenhold-Gymnasium, im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, in der Schule an der Wuhlheide, in der Anna-Seghers-Schule und in der Heide-Grundschule. Im Archenhold-Gymnasium (Rudower Straße 7 in Niederschönweide) gibt es für Betroffene auch eine Notversorgung mit warmen Getränken und Essen, teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Mittwochmorgen via Twitter mit. Das DRK ist seit 6:30 Uhr mit zwölf ehrenamtlichen Helfern im Einsatz, Platz ist für 250 Personen.



Schulfrei am Mittwoch - aber nicht überall

Wegen des folgenschweren Stromausfalls blieben zahlreiche Schulen und Kindergärten in den betroffenen Ortsteilen am Mittwoch geschlossen. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Dienstagabend auf seiner Website mit. Betroffen seien die Ortsteile Bohnsdorf, Grünau, Köpenick, Müggelheim und Schmöckwitz. Entgegen erster Informationen des Bezirks sind nicht alle Schulen vom Stromausfall betroffen. Die Uhlenhorst-Grundschule, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, die Merian-Schule und die Hauptmann-von-Köpenick Grundschule doch Strom. Dort findet Unterricht statt.



Alle betroffenen Schulen: Bohnsdorf Fritz-Kühn-Schule

Schule am Buntzelberg

Grünau Grünauer Schule Köpenick Amtsfeld-Schule

BEST-Sabel-Berufsfachschule

BEST-Sabel-Schule

Bewegte Schule

Emmy-Noether-Gymnasium

Evangelische Schule

Freie-Montessori-Schule

Müggelschlößchen-Schule

Schule an der Dahme

Schule in der Köllnischen Vorstadt

Wendenschloß-Schule

W-I-R Grundschule Pfefferwerk

FLATOW-Schule Müggelheim Müggelheimer-Schule Schmöckwitz Schmöckwitzer Insel-Schule

Anlaufstellen der Feuerwehr FF Bohnsdorf- Waltersdorfer Str 107, Bohnsdorf

FF Oberschöneweide- Siemensstraße 22, Oberschöneweide

FF Schmöckwitz- Adlergestell 786, Schmöckwitz

FF Rauchfangswerder- Schmöckwitzer Damm 10, Rauchfangswerder

FF Grünau, Schlierseestr 10, Grünau

BF Köpenick, Katzengraben 1, Köpenick

BF Köpenick (Ausweichstandort), Grünauer Str 140, Köpenick

Auch Notrufnummern betroffen

Betroffen von dem Stromausfall sind auch die Notrufnummern 110 und 112. Der stellvertretende Landesbranddirektor Karsten Göwecke rief die betroffenen Bürger in der Abendschau dazu auf, darauf zu achten, ob es den Nachbarn gut gehe. In akuten Fällen sollte die nächste Feuerwache aufgesucht werden. Die Berliner Feuerwehr habe sich an den Standorten gesammelt. Alarmiert worden seien auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, um zum Beispiel Menschen in Krankenhäuser zu bringen, deren Atmungsgeräte zuhause ausgefallen sind. Einen Ausfall der Notrufnummern habe es laut Göwecke auch in der Vergangenheit schon gegeben - ein so langer Ausfall sei jedoch außergewöhnlich, betonte er.

Polizei verstärkt Präsenz

Um in Notfällen besser für die betroffenen Menschen erreichbar zu sein, griff die Berliner Polizei in der Nacht zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Zum einen seien deutlich mehr Polizisten im Einsatz, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein, sagte eine Sprecherin. Außerdem schickte die Polizei am späten Abend vier Fahrzeuge nach Köpenick, die dort als "stationäre Wachen" dienen sollten. Insgesamt seien 400 Polizeibeamte im betroffenen Gebiet eingesetzt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen auf Nachfrage von rbb|24. Es sei in der Nacht zu keinen nennenswerten Vorfällen gekommen.

Neben Polizei und Feuerwehr seien auch die Fahrer der BVG Ansprechpartner im Notfall. Sie könnten über Funk einen Notruf absetzen, sagte Bezirksbürgermeister Oliver Igel im rbb-Inforadio.



Ein Patient wird aus einer ambulanten Klinik abtransportiert. | Bild: Morris Pudwell

Patienten aus Krankenhaus Köpenick notverlegt

Aus dem Krankenhaus Köpenick mussten wegen des Stromausfalls 23 Patienten von Intensivstationen in andere Einrichtungen notverlegt werden. Wie die Berliner Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, konnte die Stromversorgung im Krankenhaus mit Hilfe des THW wieder hergestellt werden. Insgesamt sei die Versorgung der Patienten in den Krankenhäusern Köpenick und Hedwigshöhe sowie der Bewohner von Pflegeeinrichtungen durchgehend sichergestellt gewesen, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Eine Intensivpflege-Wohngemeinschaft sei evakuiert und die Bewohner in Krankenhäusern sowie in anderen Einrichtungen des Trägers untergebracht worden. Da ambulante Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser derzeit nicht behandelt werden können, verstärkte die Kassenärztliche Vereinigung auf Anregung des Krisenstabs der Senatsgesundheitsverwaltung den ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Auch mehrere Tram-Wagons mussten aufgrund des Stromausfalls abtransportiert werden. | Bild: Morris Pudwell

Probleme auch bei Straßenbahn und S-Bahn

Auwirkungen hat der Stromausfall auch auf den Verkehr: Es sind zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb, auch Straßenbahnlinien im Bereich der Altstadt Köpenick können nicht fahren. Einschränkungen gibt es auf den Linien 62, 68 und 27. Die BVG hat zwischen Schloßplatz und Wendenschloß einen Ersatzverkehr mit Omnibussen und Großraumtaxen eingerichtet. Die S85 verkehrt derzeit nur zwischen Pankow und Schöneweide.

Entschädigung kann online beantragt werden

Eine Entschädigung kann beim Versorgungsunternehmen Stromnetz Berlin online beantragt werden. Bei Stromausfällen, die länger als drei Stunden andauern, zahlt der Versorger 20 Euro pro Haushalt. Kunden müssen dafür ein Formular auf der Website des Unternehmens ausfüllen und dort ihre Zählernummer und Bankverbindung angeben [Link zum Formular].

Betroffener Bereich des Stromausfalls

| Bild: Bing Maps