Nach 30-stündigem Stromausfall - In Köpenick (fast) wieder alles beim Alten

21.02.19 | 17:42 Uhr

In einigen Läden fehlt Tiefkühlkost, auch bei den Ampeln hakt es noch - insgesamt aber hat sich die Lage in Berlin-Köpenick nach dem 30-stündigem Stromausfall normalisiert. Viele Bürger begeben sich jetzt auf Schadenssuche und fragen sich, wer dafür aufkommt.



Nach dem 30-stündigen Stromausfall in Berlin-Köpenick herrscht nach Angaben von Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) wieder "Normalbetrieb". Bei den Bürgern drehe sich die Diskussion inzwischen vor allem um die Frage nach Entschädigungen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das genaue Ausmaß der Schäden - beispielsweise durch aufgetaute Tiefkühlkost und verdorbene Lebensmittel in Haushalten und Läden, oder durch Umsatz- und Verdienstausfälle - steht noch nicht fest.

Trams rollen, Schulen geöffnet

Organisatorisch hat sich die Lage allerdings weitestgehend wieder beruhigt: Schulen und Kitas öffneten am Donnerstag, ebenso Läden. Ein rbb-Reporter berichtete aber, dass in den Läden die Tiefkühlregale teils noch spärlich bestückt waren. Geschäfte hatten Waren teilweise wegwerfen müssen oder auch in andere Tiefkühllager gebracht. Die Straßenbahnen fuhren am Donnerstag wieder, einige Ampeln funktionierten aber noch nicht wie gewohnt.

Nachdem am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden war, waren mehr als 30.000 Haushalte und rund 2.000 Gewerbebetriebe rund 30 Stunden ohne Strom. Sie mussten ohne Licht, Heizung oder Telefon auskommen. Der Stromausfall schränkte das öffentliche Leben in Köpenick zeitweise erheblich ein: Schulen und Geschäfte blieben geschlossen, Trams fuhren nicht mehr, Patienten mussten von Intensivstationen verlegt werden. Erst am Mittwochabend floss wieder Strom.

Die meisten Patienten wieder zurückverlegt

Inzwischen wurden die meisten der verlegten Intensiv-Patienten in ihre Einrichtungen zurückgebracht. Lediglich einige seien noch in Ausweich-Krankenhäusern geblieben, weil sie nicht transportfähig waren, hieß es von der Feuerwehr am Donnerstag.

Für die rund 60.000 betroffenen Bewohner war eine Notunterkunft mit 250 Plätzen zum Aufwärmen eingerichtet worden, diese wurde nach Angaben von Bezirksbürgermeister Igel jedoch nur tagsüber genutzt. "Das wäre aber mit Sicherheit anders geworden, wenn noch eine weitere Nacht hätte rangehängt werden müssen", sagte der Politiker. "Da hätten wir, denke ich, größere Probleme bekommen, eine Unterbringung zu organisieren." Igel betonte, als "gewaltige Aufgabe" habe sich die Weitergabe von Informationen ohne Strom erwiesen. Der Bezirk habe etwa die sozialen Medien genutzt, Mitarbeiter seien zudem rund um das Rathaus ansprechbar gewesen. Durch den Stromausfall konnten viele Bürger TV oder Radio nicht nutzen oder Handys nicht aufladen.

Das Technische Hilfswerk (THW) hatte zentrale Stellen mit Notstrom versorgt. Von THW, Bezirksamt und Feuerwehr hieß es im Nachgang, die Zusammenarbeit habe gut funktioniert. Dem rbb-Inforadio sagte THW-Sprecherin Ellen Krukenberg am Donnerstag, es sei mehr wie eine große Übung gewesen. Verkehrssenatorin Regine Günther dankte den Bürgern "für ihre Gelassenheit und Besonnenheit, aber auch für ihre Hilfsbereitschaft, die sie gezeigt haben in dieser sehr schwierigen Situation."

War der Verursacher versichert?

Unklar ist allerdings noch, ob sich der Zwischenfall auf die Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke auswirken könnte - durch Schadensersatzforderungen den die Firma, die den Schaden verursacht hat, und eine eventuelle Insolvenz. "Davon gehen wir nicht aus", sagte Verkehrssenatorin Günther dazu am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Normalerweise seien Firmen gegen solche Risiken versichert. Günther betonte aber auch: "Wir müssen jetzt prüfen: Ist das auch in diesem spezifischen Fall wirklich passiert?" Ein Sprecher der Umweltverwaltung sagte, die Lage der Kabel sei den beteiligten

Firmen bekannt gewesen. Eine Arbeitsgemeinschaft aus drei Firmen hatte demnach die Arbeiten an der maroden Berliner Brücke übernommen. Die Unternehmen hätten einzelne Arbeiten dann an "Unterauftragnehmer" vergeben. Die österreichische Porr AG mit Sitz in Wien teilte mit, dass ihre Berliner Tochtergesellschaft Stump Spezialtiefbau GmbH die beiden Starkstromkabel bei einer Horizontalbohrung beschädigt habe. Eine Bohrfreigabe des nicht näher bezeichneten Auftraggebers habe vorgelegen. "Offensichtlich war dem Auftraggeber nicht bekannt, dass hier Stromleitungen verlegt worden waren", zitiert die dpa aus einer Erklärung.



