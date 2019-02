Stromausfall in Köpenick - 31.000 Haushalte betroffen

Am Umspannwerk in der Landjägerstraße in Berlin-Köpenick hat es durch Bauarbeiten einen Stomausfall gegeben. Das bestätigte der Sprecher von Stromnetz Berlin, Olaf Weidner, rbb|24.

Demnach seien rund 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbe von dem Stromausfall betroffen. Auch Straßenbahnlinien im Bereich der Altstadt Köpenick können nicht fahren.

Der Schadensumfang und die voraussichtliche Dauer des Ausfalls werde aktuell durch Experten des Versorgers Stromnetz Berlin ermittelt, so Weidner.

Ein Vattenfall-Sprecher nennt den Ausfall ein "größeres Problem". Es könnte länger dauern, bis der Stromausfall behoben ist, sagte er dem rbb. Er vermute, dass bei Tiefbauarbeiten Kabel beschädigt wurden.