Mehr als 30.000 Stromkunden waren von dem mehr als 30 Stunden andauernden Stromausfall in Berlin-Köpenick betroffen. Schäden etwa durch unterbrochene Kühlketten, Verdienstausfälle oder kaputte Elektrogeräte dürften immens sein. Wer kommt dafür auf?

Die Stromnetz Berlin GmbH ist zuständig für die Stromnetze in dem betroffenen Gebiet. Jürgen Schunk von Stromnetz Berlin sagt, dass die Tiefbaufirma, die an der Salvador-Allende-Brücke gearbeitet hat, sich eine Trassenauskunft hätte einholen müssen, bevor sie mit dem Bau begonnen hat. Laut Schunk hat sie das aber nicht getan. "Durch ganz großen Zufall wurden dann die Kabel getroffen", so Schunk im rbb.