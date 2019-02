Wölfe halten sich einer Studie zufolge lieber auf Truppenübungsplätzen auf als in Naturschutzgebieten. Zwischen 2000 und 2015 entstanden 16 von insgesamt 79 neuen Wolfsgebieten auf Militärgelände. Dagegen wählten die Tiere Naturschutzgebiete nur 9 Mal als Lebensraum. Die restlichen Reviere lagen in anderen Gegenden.

Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" bestätigte, dass die Raubtiere mit Militärgelände gut zurechtkommen. "Wölfe fühlen sich auf Truppenübungsplätzen wohl, weil es dort aufgrund der Absperrung außer den militärischen Aktivitäten keine anderen Störungen gibt", sagte die Expertin. Spaziergänger, Radfahrer oder Pilzsucher seien für Wildtiere dagegen viel stressiger. Ilka Reinhardt, die Leiterin der Studie vom Lupus Institut, bezeichnete gelegentliche Schießübungen auf militärischen Anlagen als "gut berechenbare Störung" für die Tiere.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Vorliebe der Wölfe für Militärgebiete mit der geringeren Präsenz von Jägern dort zu tun hat - obwohl sie als streng geschützte Art ohnehin nicht geschossen werden dürfen. Es kommt aber immer wieder zu illegalen Abschüssen. Bei ihrer Analyse fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Sterblichkeit von Wölfen auf Militärgelände geringer ist als in Naturschutzgebieten.

Da sich aus den gleichen Gründen auch die Beutetiere des Wolfes auf Militärgebiet wohlfühlen, sei zugleich das Nahrungsangebot für die Raubtiere größer, erklärte Ludwig. Wölfe registrierten genau, wo Jagden stattfinden und merkten sich das.

Reinhardt zufolge sind die Tiere auch in der Lage, Vorbereitungen auf Schießübungen mitzubekommen und rechtzeitig in Deckung zu gehen. Auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in Sachsen witzelt man inzwischen schon: Die Wölfe würden die Schießzeiten besser kennen als mancher Soldat, sagte einst ein früherer Kommandeur.