Messe am Freitag beendet

Die Berliner Tafel hat auf der Lebensmittel-Messe Fruit Logistica in Berlin 70 Tonnen Obst und Gemüse gesammelt. Rund 400 Ehrenamtliche sammelten die Lebensmittel am Freitagabend zum Abschluss der dreitägigen Messe ein, wie die Berliner Tafel am Samstag mitteilte.

Anschließend transportierten insgesamt 20 Lkw des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr und des Roten Kreuzes das Obst und Gemüse zum Berliner Großmarkt.