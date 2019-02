Bild: imago stock&people

Citizen-Science-Projekt an der TU - App soll Gefahrensituationen für Berliner Radler erfassen

Fast jeder Berliner Radfahrer erlebt gefährliche Situationen, die in keiner Statistik auftauchen. Eine App der TU Berlin will nun sichtbar machen, wo es in Berlin besonders häufig brenzlig wird für Radfahrer. Mitmachen kann jeder.



Knappe Überholmanöver von Fahrzeugen in unzureichendem Abstand, plötzlich abbiegende Autos, vor denen man bremsen muss - solche Situationen hat wohl jeder Berliner Radfahrer schonmal erlebt. Von Verkehrsstatistiken werden aber nur Unfälle erfasst. Forscher der Technischen Universität Berlin wollen das ändern - und haben deshalb die "SimRa"-App entwickelt, mit der solche Beinahe-Unfälle statistisch ausgewertet werden können. Seit August letzten Jahres tüfteln sie an der App, unter Federführung des Informatikers David Bermbach. "Wir wollen eine möglichst umfassende Übersicht über Orte in der Stadt bekommen, an denen es Gefahrenhäufungen gibt", sagt der Juniorprofessor.

Testversion schon am Start

Die neu entwickelte App kann erkennen, wann Radfahrer zum Beispiel stark bremsen, beschleunigen oder plötzlich ausweichen müssen. Die Forscher nutzen unter anderem Sensoren und die GPS-Technik in den Handys. Derzeit läuft eine Test-Version, die von etwa 20 Radfahrern genutzt wird. "Voraussichtlich in vier Wochen startet unsere App dann offiziell", sagt Bermbach. Er hofft, dass möglichst viele Berliner mitmachen und ihre Daten hochladen. Dies sei anonym möglich. "Der Zeitaufwand für die Nutzung liegt bei etwa zwei Minuten pro Fahrt", so Dermbach. "Simra" wird als so genanntes Citizen-Science-Projekt von der Technischen Universität Berlin für drei Jahre gefördert. Diese Projekte unterstützen die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern mit Bürgern. Wer mitmachen möchte, kann sich in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen und wird über den aktuellen Stand informiert [tu-berlin.de].

ADAC: Radverkehr nimmt Jahr für Jahr zu

Laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) nimmt der Radverkehr in Berlin jedes Jahr weiter zu. "Auch in diesem Winter fahren viel mehr Menschen mit dem Fahrrad als noch im vergangenen Winter", berichtet Sprecher Nikolas Linck. Die elektronischen Fahrradzählstellen hätten im Januar 2019 etwa 900.000 Radfahrer erfasst, rund 100.000 Radler mehr als noch im Vorjahres-Monat.



Innerhalb des S-Bahnrings werden laut Linck mittlerweile mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt (18 Prozent) als mit dem Auto (17 Prozent). Jahr für Jahr verunglücken und sterben allerdings auch Radfahrer im Straßenverkehr: Die Zahl der Unfälle von Radfahrern bewegte sich im vergangenen Jahren jeweils um die 5.000. 2018 kamen elf Radfahrer ums Leben, 2017 waren es neun.

Senat will Verkehrssicherheit für Radler erhöhen

Für den rot-rot-grünen Berliner Senat ist es ein wichtiges Anliegen, die Verkehrssicherheit von Radfahrern erhöhen. Am sichtbarsten sind bislang die rot und grün markierten Radwege, die an manchen Straßen bereits im Stadtbild auftauchen - mancherorts auch mit Pollern, damit sie nicht zugeparkt werden können.

An fünf Straßenkreuzungen will Berlin zudem einen Grünpfeil an Ampeln testen, der nur für Radfahrer gilt. Die Verkehrszeichen sollen im ersten Quartal dieses Jahres angebracht werden, möglichst im Februar, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit. Von Mai bis Juli sollen an den Kreuzungen Erhebungen zum Verkehrsaufkommen gemacht werden, die dann mit älteren Daten verglichen werden sollen. Sendung: Inforadio, 17.02.2019, 13 Uhr