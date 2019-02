Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 186.000 Asylanträge gestellt. Bei den ersten Schritten in der neuen Heimat unterstützen viele ehrenamtliche Helfer die Flüchtlinge. Doch wenn es um spezielle Sprachprobleme geht, brauchen die Helfer oft selbst Unterstützung. Diese bietet seit einem Jahr ein Hilfsprojekt in Potsdam: eine Telefonhotline, die beim Übersetzen hilft. Täglich zwei bis drei Anrufe gehen hier ein – aus dem gesamten Bundesgebiet. Übersetzt wird in die Sprachen, welche die meisten Flüchtlinge sprechen: Arabisch und Persisch.

Hier setzt die Telefonhotline an. Mai Micklisch hat ihrem Projekt den Namen "Telefonjoker" verpasst. Der Name ist nicht zufällig der berühmten Ratesendung von Günther Jauch entlehnt, erklärt sie: "Es ist tatsächlich so! Wir sind der Joker, wenn man sich sprachlich nicht mehr zu helfen weiß."

Täglich von 14 bis 17 Uhr sind zwei Kollegen in dem kleinen Büro in Büro in Potsdam-Drewitz der "Joker" und helfen, wenn Formulare vom Jugendamt oder anderen Behörden übersetzt werden müssen. Zum Beispiel bräuchten Geflüchtete oft ein Schreiben vom Jobcenter, wie groß die Wohnung sein darf oder wie viel sie kosten darf, so Micklisch. Auch wenn bereits eine Wohnung gefunden sei, gebe es Bedarf: "Dass man den Mietvertrag gemeinsam durchgeht und da nochmal die wichtigen Punkte erklärt - auch die Hausordnung. Das ist immer ganz wichtig." Manchmal sind die Übersetzer per Telefon auch ins Arztzimmer zugeschaltet und helfen beim Gespräch zwischen Doktor und Patient.