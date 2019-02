Der Anwalt der Familie, Matthias Hardt, sagte am Freitag dem rbb, der Beamte, der das Unfallauto fuhr, sei "objektiv nicht in der Lage" gewesen, das Fahrzeug zu führen. Die beiden Polizisten seien nach dem Unfall nicht vor Ort befragt, sondern gleich ins Krankenhaus gefahren worden. Es sei auch keine Beweisaufnahme am Unfallort erfolgt. "Von den beiden ermittelnden Beamtinnen ist nichts veranlasst worden, die beiden zu befragen oder ihr Verhalten anderweitig zu untersuchen", sagte Hardt im Haus des Rundfunks.

Im Fall der tödlichen Fahrt eines mutmaßlich betrunkenen Berliner Polizisten haben die Eltern des Opfers Fabien M. und deren Anwälte schwere Vorwürfe erhoben. Sie werfen den Ermittlungsbehörden unter anderem schleppende und einseitige Ermittlungen sowie fehlende Transparenz vor. Die 21-jährige Frau aus Reinickendorf war im Januar 2018 auf der Grunerstraße in Mitte getötet worden, als ein Polizeiauto mit 93 Stundenkilometern in ihren Kleinwagen krachte. Die beiden Polizisten waren unterwegs zum Potsdamer Platz, von wo aus ein Raubüberfall gemeldet worden war - das stellte sich später als falscher Alarm heraus.

Zudem warf Hardt der Staatsanwaltschaft vor, die Akten aus der Klinik, in der der Unfallfahrer behandelt worden war, nicht angefordert zu haben. Das Krankenhaus habe ein Jahr lang auf ein "staatsanwaltschaftliches Verhalten" in dem Fall gewartet, sagte Hardt.

Gegen den Polizisten am Steuer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Ermittlungen hätten bereits im Herbst beendet sein sollen, doch dann soll die Nebenklagevertretung der Staatsanwaltschaft anonyme Hinweise erhalten haben, dass der Fahrer des Wagens war. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft rbb|24 am Mittwoch.

Bei dem Fahrer soll in der Charité-Klinik ein Alkoholwert von etwa 1,1 Promille festgestellt worden sein. Ein derartiger Wert führt zu einem etwa zehnmal so hohen Unfallrisiko, wie im nüchternen Zustand. Unklar ist, ob der Fahrer bereits vor oder erst nach dem Unfall getrunken hatte. Am Unfallort selbst war keine Atemalkoholkontrolle durchgeführt worden.



Die Fragen drehen sich nun darum, warum die Patientenakten des Fahrers nicht schon früher angefordert worden waren. Die Charité selbst durfte aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht keine Hinweise auf den gemessenen Alkoholwert geben. Der Direktor Ulrich Frei sagte am Freitag dem "Tagesspiegel", man habe ein Jahr lang darauf gewartet, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft sich bei der Klinik meldeten, um die Patientenakte des Polizisten anzufordern.