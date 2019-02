Vor einem Jahr stößt in der Berliner Grunerstraße ein Streifenwagen mit einem Auto zusammen. Die 21-jährige Fahrerin stirbt. Gegen den Polizisten am Steuer läuft ein Gerichtsverfahren. Nun stellt sich heraus: Er soll betrunken gewesen sein.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Alexanderplatz im Januar 2018 mit einem Polizeiauto gibt es neue Erkenntnisse. Der Polizist am Steuer soll betrunken gewesen sein. Das schreibt die Berliner Morgenpost [externer Link] am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte den Verdacht gegenüber rbb|24. Demnach habe die Nebenklagevertretung anonyme Hinweise bekommen. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin Patientenakten beschlagnahmt, aus denen hervorgehe, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Blutentnahme im Krankenhaus alkoholisiert war. Der Alkoholwert soll bei etwa 1 Promille liegen. Bei dem Unfall kam eine 21-jährige Frau ums Leben.

Ein Polizeiauto war auf der Grunerstraße in Berlin-Mitte mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Der Einsatzwagen war laut Staatsanwaltschaft mit über 90 Kilometern in der Stunde unterwegs. Zuvor sollen die Polizisten sogar mit Tempo 134 durch die Stadt gerast sein. Die Fahrerin des Renault Clio war noch am Unfallort gestorben. Die beiden Polizisten waren schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Polizei schrieb am Mittwochmorgen auf Twitter, dass neue Erkenntnisse zu dem Unfall vorlägen. "Der Unfall war entsetzlich, an Schwere kaum zu übertreffen." Auch wenn Fragen nach Schuld und Verantwortung grundsätzlich erst nach Ende der Ermittlungen mit dem Urteil des Gerichts geklärt werden könnten, erschüttere bloß der Verdacht, so die Polizeipräsidentin Barbara Slowik in dem Tweet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun neben fahrlässiger Tötung auch wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit gegen den Polizisten.