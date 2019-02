Bei einem Autounfall in der Nähe von Michendorf (Potsdam-Mittelmark) sind zwei Menschen verletzt worden. "Wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 2 am Dienstagabend kam, ist noch unklar", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Fest stehe bisher nur, dass zwei Fahrzeuge darin verwickelt waren.

Besonders tragisch: Der Partner der verletzten Autofahrerin musste den Unfall mitansehen, bemerkte aber eher durch einen Zufall, dass seine Frau darin verwickelt war.

Laut Polizei war er kurz zuvor mit seinem Auto in unmittelbarer Nähe des Unfallortes liegengeblieben. Mit dabei war eine ältere Dame, vermutlich seine Mutter. Er rief seine Frau an, die sich auf den Weg machte. Kurz bevor sie die beiden erreichte, geschah der Unfall, keine hundert Meter von der Stelle entfernt, an der ihr Mann wartete.

Weil sehr schnell Ersthelfer vor Ort waren, blieb der Mann zunächst bei seinem Auto. Nach einiger Zeit erkundigte er sich bei den Einsatzkräften, ob sich seine Mitfahrerin in einem der Fahrzeuge aufwärmen könnte. Erst da erkannte er den völlig zerstörten Wagen seiner Frau im Straßengraben liegen.