Ein 59-Jähriger Mann, der gedroht hatte, eine Tankstelle in Templin in die Luft zu sprengen, ist am Mittwoch am Landgericht Neuruppin zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht urteilte, der Mann habe eine Straftat vorgetäuscht. Hinzu komme noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen, zum Teil mit Köperverletzung und Beleidigung. Außerdem noch Sachbeschädigung in zwei Fällen.

Die Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. Dies liege daran, sagte eine Gerichtssprecherin dem rbb, dass der Schwedter schon verschiedentlich vorbestraft sei.