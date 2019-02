BSF Swissphoto fliegt an diesem Tag für ein von Vattenfall beauftragtes Unternehmen. Die Mission: Mit einer Infrarot-Kamera und in einer Höhe von ein bis zwei Kilometern soll die Cessna etwa 500 Kilometer Fernwärmeleitungen des Energieriesen im Zentrum Berlins und im Süden abfliegen und Aufschluss über den Zustand der Leitungen und somit über Dämmungen und eventuelle Störungen, wie Lecks, liefern.

Gegen 23:15 Uhr rattert die einmotorige Propellermaschine über die Samariterstraße im Friedrichshain. Mit etwa 84 Dezibel macht die Maschine etwa so viel Krach wie eine gut befahrene Hauptverkehrsstraße in den Ohren eines Fußgängers - vergleichbar mit jemandem, der Saxophon spielt. Doch nachts wirkt das Ganze deutlich lauter.

Damit Vattenfall nachts fliegen kann, braucht es ein "ausgewiesenes Lärmschutzzeugnis" für das Flugzeug, denn in Berlin gilt prinzipiell Nachtflugverbot. Da das Flugzeug jedoch in Ost-West-Richtung immer und immer wieder seine Runden dreht und tagsüber den regulären Flugverkehr stören würde, können solche sogenannten "Thermo-Befliegungen" nur nachts stattfinden. Zudem, so erklärt es Vattenfall-Sprecherin Klausch, sei es nachts kälter und klarer, was eine wichtige Bedingung darstelle. Auch "Autos, die gerade eben noch fuhren, noch heiß sind und über einer Fernwärmeleitung parken", könnten so deutlich weniger die Messungen verfälschen.