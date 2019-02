Bild: imago/Olaf Wagner

Vorläufige Zahlen für 2018 - Mehr Verkehrstote in Berlin, weniger in Brandenburg

27.02.19 | 18:15 Uhr

In Brandenburg ist die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dennoch liegt das Land gemessen an der Einwohnerzahl bei den tödlichen Verkehrsunfällen weit über dem Bundesdurchschnitt. In Berlin verhält es sich genau umgekehrt.

Bei Verkehrsunfällen sind im vergangenen Jahr in Berlin 45 Menschen ums Leben gekommen, neun mehr als noch 2017. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, ist in Brandenburg hingegen die Zahl der Verkehrstoten gesunken – um fünf auf 143. Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko im Straßenverkehr zu sterben in Brandenburg mit 57 Todesopfern je 1 Million Einwohner am zweithöchsten. Einen höheren Wert weist mit 63 Verkehrstoten nur Sachsen-Anhalt auf.

Zahl der Verletzten in Berlin und Brandenburg gestiegen

Weit unter dem Bundesdurchschnitt von 39 Getöteten je 1 Million Einwohner liegen aufgrund ihrer Siedlungsstruktur die Stadtstaaten. In Berlin kamen demnach auf 1 Millionen Einwohner 12 Verkehrstote, nur Bremen hatte mit neun Getöteten einen niedrigeren Wert. Die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen ist sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gestiegen. In Berlin nahm die Zahl um 4,4 Prozent auf 18.187 Verunglückte zu, in Brandenburg registrierte die Polizei 11.827 Verletzte, 2,6 Prozent mehr als noch 2017. Das Land Brandenburg hatte bereits in der vergangenen Woche eine Verkehrsunfallstistik veröffentlicht. Demnach liegt einer der Unfallschwerpunkte auf der Autobahn A13 zwischen dem Dreieck Spreewald und dem Schönefelder Kreuz. Deswegen soll auf diesem etwa 60 Kilometer langen Abschnitt ein Tempolimit von 130 km/h sowie ein Überholverbot für Lkw eingeführt werden.

Weniger Fußgänger verunglücken - aber mehr Radfahrer

Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Deutschland 397.858 Personen, 3.265 von ihnen tödlich. Das waren 85 Todesopfer mehr als im Jahr 2017. Damit stieg die Zahl der Verkehrstoten nach zwei Jahren Rückgang wieder an. Dennoch war es der drittniedrigste Stand seit 1950. Wie die Statistiker weiter mitteilten, zeigten die bisher vorliegenden detaillierten Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis November 2018, dass weniger Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückten, auch die Zahl der getöteten Pkw-Insassen ging zurück. Dagegen kamen mehr Menschen auf Fahrrädern sowie Krafträdern ums Leben.