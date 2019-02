Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin-Britz ermittelt jetzt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Es gebe seit Montag keine Hinweise für den Aufenthaltsort der Jugendlichen. Es könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen ist.



Das Mädchen ist am Montagmorgen nicht in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee erschienen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.



Rebecca ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat schulterlange, braune Haare. Zuletzt trug sie eine rosafarbene Plüschjacke, blaue, an den Knien zerissene Jeans und sie hatte eine schwarz-weiße Sporttasche dabei. [Polizeiinformationen mit Fahndungsfotos]



Die Polizei bittet um Hinweise, vor allem falls jemand Rebecca am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen hat.