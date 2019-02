Vor 100 Jahren, am 5. Februar 1919, begann in Berlin-Treptow die Geschichte der zivilen Luftfahrt. Zwei Flugzeuge starteten täglich vom Flugplatz Johannisthal nach Weimar, dem Tagungsort der Nationalversammlung. An Bord befanden sich allerdings noch keine Passagiere, sondern rund 4.000 Zeitungen. Die Deutsche Luftreederei AG hatte vom damaligen Reichsluftamt die Genehmigung für Flüge am Tag erhalten.

Am Tag darauf wurden neben Zeitungen auch Postsendungen verschickt, wie es von der Lufthansa Group heißt. So waren Briefe schneller beim Empfänger. Allerdings durften in den ersten Monaten nur Abgeordnete der Nationalversammlung diese Flugpostverbindung in Anspruch nehmen. So sollten die Berliner Tageszeitungen auf schnellstem Wege zu den Abgeordneten gelangen, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mitteilte. Auf dem Rückflug konnte dann wichtige Post nach Berlin befördert werden.