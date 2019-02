Ein Wasserrohrbruch hat am Dienstagvormittag in Berlin-Lichtenberg die Straße Alt-Friedrichsfelde geflutet. Nach Informationen der Berliner Feuerwehr brachen die Leitungen vor dem Haus 23. Ein Technikfahrzeug sei vor Ort, um den Keller auszupumpen, hieß es gegen 11 Uhr.

Nach Informationen der Berliner Wasserbetriebe ist eine 40 Zentimeter dicke Versorgungsleitung gebrochen. Durch sie würden mehrere hundert Haushalte mit Wasser versorgt, sagte eine Sprecherin der Wasserbetriebe rbb|24 am Mittag.

Durch den Rohrbruch sei es in Teilen von Marzahn-Hellersdorf zu einem Druckabfall gekommen, der etwa ein halbe Stunde gedauert hätte, so die Sprecherin. Etwa 10.000 Menschen seien davon betroffen gewesen.

Das Haus Alt-Friedrichsfelde 23 hatte am frühen Nachmittag noch kein Wasser. Eine angrenzende Kita war von dem Wasserstopp nach ersten Informationen nicht betroffen. Um den Schaden zu reparieren müsse am Dienstagnachmittag auf der B1 in Höhe Alt-Friedrichsfelde stadteinwärts eine Spur gesperrt werden. Hier sei ein Schieber, der ausgewechselt werden müsse, sagte die Sprecherin weiter. Wie lange die Sperrung andauern soll, war am Dienstag noch unklar.