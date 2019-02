Angesichts der drohenden Gefahr vor der Afrikanischen Schweinepest dürfen in Brandenburg Wildschweine auch mit Fallen gejagt werden. In den Geviert genannten Fallen mit stabilen Matten werden die Tiere mit Mais oder Eicheln angelockt, sagte Jan Engel, einer der Sprecher des Landesbetriebs Forst, am Mittwoch. Der Jäger werde durch die Aufnahme einer Wildkamera alarmiert. Er könne dann einen Mechanismus auslösen und das Gatter schließen, so dass das Tier nicht mehr entkommen kann.

Am Ende werden die Tiere durch einen gezielten Schuss des Jägers aus kurzer Entfernung geschossen, sagte Engel. Nach Angaben des Umweltministeriums wurden bislang 43 Anträge von Jagdausübungsberechtigten auf die sogenannten Saufänge gestellt. 39 wurden genehmigt.