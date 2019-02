Montag, 25. Februar 2019. Sonnenschein, kein Wölkchen am Himmel, 15 Grad in Potsdam. Normal wären für einen 25. Februar fünf Grad gewesen - ganze zehn Grad weniger. Dabei ist dieser Tag keineswegs ein Ausreißer: Seit dem 14. Februar wurden in der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes auf dem Potsdamer Telegraphenberg fast täglich Höchstwerte im zweistelligen Bereich gemessen. Ausnahmen lieferten lediglich der vergangene Freitag und Samstag mit Tageshöchstwerten um die fünf Grad. Die kälteste Nacht des Monats war die auf vergangenen Samstag mit minus 4,2 Grad, mäßigen Frost unter minus fünf Grad gab es nicht, die ersten acht Februartage und -nächte waren in Potsdam sogar komplett frostfrei.

Insgesamt ist der Februar 2019 in der Region damit im Durchschnitt ganze vier Grad zu warm: Das langjährige Mittel liegt bei 0,2 Grad, der tatsächliche Wert liegt bislang bei 4,2 Grad. Damit war es in Berlin-Brandenburg auch zwei Grad wärmer als im Bundesschnitt. "Wir hatten in diesem Februar bisher eine fast schon frühlingshafte Lage in der Region, auch wenn es nachts teils noch recht kalt war", sagt Meteorologe Heiko Wiese im Gespräch mit rbb|24. Spitzenwerte von 16 Grad wären auch für kühle Tage im Mai oder Juni nicht ungewöhnlich, so Wiese weiter.

Vor dem Hintergrund des Dürresommers 2018 sei die Niederschlagsbilanz des Winters eher schlecht. Aber "der Januar war ein Schritt in die richtige Richtung", sagt Wiese. Die Hoffnung liegt jetzt also auf dem Frühjahr.

Zu warm waren in der Region tatsächlich auch die übrigen Wintermonate Dezember und Januar. In Sachen Niederschlägen fällt die Bilanz aber immerhin durchwachsen aus. Auf einen relativ trockenen Dezember mit Niederschlagsmengen, die bei zwei Dritteln des Normalwerts lagen, folgte ein immerhin "leicht überdurchschnittlich nasser Januar", sagt Wiese. 50 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in Potsdam, das sind 15 Prozent mehr als das langjährige Mittel.

Vor allem im Schichten- und Grundwasser sei der Bedarf an Niederschlag groß gewesen. Auch die Reserven in den Talsperren in Südbrandenburg und Sachsen, aus denen die Spree gespeist wird, waren im Verlauf des vergangenen Jahres zurückgegangen. Um das auszugleichen, seien die Niederschläge in den Wintermonaten zu gering gewesen, so Ehlert.

Das bestätigt auch Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung. Die hydrologische Lage in Berlin habe sich "auf niedrigem Niveau stabilisiert", sagte er rbb|24 auf Anfrage. Die Pegelstände der Spree seien derzeit normal, der Zufluss nach Berlin sei stabil und auch die Sulfatwerte lägen im mittleren Bereich. Allerdings sei man durch den heißen und trockenen Sommer 2018 mit einem "großen Defizit in den Winter gegangen", so Ehlert.

Die Situation kurz vor Frühlingsbeginn ist also keineswegs luxuriös – in Berlin ebenso wenig wie in Brandenburg. Auch dort sind die Grundwasserspiegel nach dem Dürresommer und einem mäßigen Winter niedrig und dürsten nach einem "kontinuierlichen, schönen englischen Winterregen", sagte Sebastian Dosch vom Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde rbb|24. Die Pegelstände der Oder hingen allerdings weniger von den Niederschlägen in Brandenburg als von denen in Polen und Tschechien ab, wo die Oder in erster Linie gespeist werde.

Aktuell sei man mit den Pegelständen und der Abflussmenge der Oder "relativ zufrieden", sagt Dosch. "Wir sind im sogenannten Mittelwasserbereich." Das bedeute, dass Güterschiffe bei einer Fahrrinnentiefe von anderthalb bis gut zwei Meter die Oder "ganz ordentlich" entlangfahren können. Zwar sei man an der Oder derzeit weit entfernt von Hochwasser, sodass auch die Schneeschmelze in Polen und Tschechien voraussichtlich kein großes Problem werden dürfte. Trotzdem erwartet Dosch 2019 nicht unbedingt ein besseres Schifffahrtsjahr an der Oder. Man sei schlichtweg abhängig von regelmäßigen Niederschlägen.

An der Elbe herrschen derzeit "ausgezeichnete Verhältnisse für die Schifffahrt", sagte Tjark Hildebrandt, Leiter des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg, rbb|24. Nachdem die Elbe im vergangenen Jahr wegen der Trockenheit monatelang mit Niedrigwasser zu kämpfen hatte, habe sich die Situation seit Anfang des Jahres normalisiert. Da man im Frühjahr noch von der Schneeschmelze im Riesengebirge profitieren werde, hätte der relativ niederschlagsarme Februar keine Auswirkungen auf die Pegelstände der Elbe. Wichtig sei, dass es im Frühjahr und Sommer keine ähnlich anhaltende Trockenheit gebe, wie im vergangenen Jahr.