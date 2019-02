Ein Jagdpächter bei Lebus hatte 2017 einen streng geschützten Wisent erschossen - auf Anweisung des Ordnungsamts. Erst stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Dabei führt das Justizministerium das Tier in einer Liste illegal getöteter Wirbeltierarten.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Axel Vogel hatte damals Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) erstattet. Die stufte den Abschuss als gerechtfertigt ein , das von den Linken geführte Justizministerium nun als illegal. "Unsere Überzeugung, dass der Abschuss nicht durch geltendes Recht gedeckt war, hat sich bestätigt", sagte Vogel. Durch kurzzeitige Straßensperren hätten Verkehrsunfälle verhindert werden können. Ein Abschuss sei laut geltendem Recht das letzte Mittel.

Der Abschuss eines Wisents 2017 im Landkreis Märkisch-Oderland hat sich nach Angaben der Grünen im Brandenburger Landtag als rechtswidrig bestätigt. Das Tier werde vom Justizministerium in einer Übersicht über illegal getötete Wirbeltierarten aufgeführt, teilte die Fraktion am Freitag mit. Sie bezieht sich auf die Antwort des Justizministeriums auf ihre kleine Anfrage.

Der naturschutz- und rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Benjamin Raschke, bedauerte, dass das Ministerium trotz einer Vielzahl ähnlicher Fälle keinen Handlungsbedarf sehe. Eine konsequente Verfolgung von Straftaten gegen das Naturschutzgesetz hätte Signalwirkung. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) kündigte eine Veranstaltung mit Behörden und Verbänden an. Dabei solle ausführlich über die Rechtslage informiert werden.

Der Wisent ist das letzte noch in Europa vorkommende Wildrind und ist streng geschützt. Das Tier war zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Europa fast ausgestorben und kommt heute hauptsächlich in Osteuropa vor.



Das im Herbst 2017 erschossene Tier war zuvor von Polen nach Deutschland gekommen. Der Leiter des Ordnungsamtes von Lebus hatte die Abschussgenehmigung mit der Begründung erteilt, es bestehe eine Bedrohungslage für die Bevölkerung.