In der Nacht zum Donnerstag ist eine Frau bei einem Feuer in Berlin-Neukölln ums Leben gekommen. Um kurz nach drei Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Hinterhaus am Kottbusser Damm gerufen, erklärte ein Sprecher am Morgen rbb|24. Die Helfer konnten die Frau nur noch tot aus ihrer brennenden Wohnung im zweiten Stock bergen.

Die 30 Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf andere Wohnungen im Haus übergreifen konnte. Sie brachten zwei Bewohner aus dem Stock über der Brandwohnung in Sicherheit. Gegen 4.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei. Zum Alter der Frau, ihrer Todesursache und dazu, ob sie alleine in der Wohnung war, konnte der Sprecher der Feuerwehr zunächst nichts sagen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrags hieß es, der Brand sei in Kreuzberg gewesen. Das ist falsch, das Hinterhaus liegt auf der Neuköllner Seite des Kottbusser Damms. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.