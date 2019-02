An den Grundschulen in Brandenburg gibt es erneut Ärger um die Zensuren: Wenige Tage vor der Vergabe der Halbjahreszeugnisse hat das Bildungsministerium eine neue Verwaltungsvorschrift für die Noten im Fach Deutsch formal in Kraft gesetzt.

Am letzten Schultag vor den Winterferien erhalten die Schüler in der Region am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. In Berlin bekommen 359.000 Schülerinnen und Schüler ihre Noten, in Brandenburg etwa 288.000.

Kinder und Jugendliche, die der Zeugnisausgabe mit Sorge entgegen sehen oder schlechte Noten haben, können die Vertrauenslehrkräfte in ihrer Schule ansprechen. Außerdem sind Sorgentelefone geschaltet.