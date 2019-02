Väter sollen Söhne zur Prostitution in Berlin gezwungen haben

Derzeit befinden sich vier Männer in Berlin in Untersuchungshaft, die Kinder und Jugendliche zur Prostitution gezwungen haben sollen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Demnach haben die Männer im Alter von 23 bis 55 Jahren Jungen aus ihren Heimatorten im Südwesten Rumäniens nach Deutschland geschafft. Unter den Opfern sollen sich auch die Söhne der Täter befinden. Die vier Männer sollen die Kinder dazu gebracht haben, "sich im Großen Tiergarten und im Schöneberger Regenbogenkiez für den Unterhalt der Väter zu prostituieren".

Weiter sprach die Polizei von "netzwerkartig organisierten" Strukturen. Einige der betroffenen Kinder und Jugendlichen hätten den Tätern und ihren Familien entzogen werden können und befänden sich nun in der Obhut des Berliner Jugendamtes. Im Dezember 2018 sei es in Zusammenarbeit mit den rumänischen Strafverfolgungsbehörden den dortigen Zielfahndern gelungen, zeitgleich vier Haftbefehle in einer Kleinstadt nahe Craiova zu vollstrecken.