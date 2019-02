Bei einem Hochhausbrand im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf ist ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Brand in einem Hochhaus im Märkischen Viertel in Berlin sind am Mittwochmittag ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um ein älteres Ehepaar. Das teilte die Feuerwehr dem rbb auf Anfrage mit. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.