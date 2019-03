Einer der beiden Ku'damm-Raser will aussagen

Mordprozess in Berlin

In der Nacht zum 1. Februar 2016 lieferten sich zwei Männer auf dem Berliner Ku'damm ein illegales Autorennen - und töteten dabei einen Unbeteiligten. Inzwischen wird neu verhandelt, ob das Mord war. Am Dienstag will sich einer der beiden Angeklagten äußern.