Denn in Lindenberg sei es nach Angaben der DEGES zu teuer, Lärmschutzwände für nur ein Grundstück hochzuziehen. Der Autolärm würde bei Remo Kraft also Tag und Nacht ungehindert ins Haus dröhnen. Das Übrige tut der Westwind, der den Krach bis ins ganze Dorf trägt. Für Krafts Grundstück hat die DEGES einen sogenannten passiven Lärmschutz vorgesehen. Projektleiter Holger Behrmann: "Das sind Maßnahmen, die man an der Gebäudehülle des betroffenen Wohnhauses vornehmen kann, zum Beispiel eine Fassaden- oder Fensterdämmung."

Doch wie soll man damit umgehen, wenn man nicht weiß, ob man hier in Zukunft überhaupt noch leben kann und will? "Damit ist auch die Altersvorsorge im Eimer. Wer würde denn so ein Haus an der Autobahn kaufen? Das grenzt schon an Ausrottung", sagt Anwohner Remo Kraft.

Vier Wochen liegt der neue Entwurf für die knapp 18 Kilometer lange Strecke zwischen Karstädt und Wittenberge jetzt in den Gemeindeverwaltungen aus. "Ich werde auf jeden Fall Einspruch einlegen und viele Dorfbewohner haben angekündigt, sich mir anzuschließen", so Remo Kraft. "Vielleicht können wir bewirken, dass die Trasse ein paar Meter weiter in den Wald verlegt wird, wie wir bereits gefordert haben." Doch viel Hoffnung hat der Lindenberger nicht. Denn die Autobahn würde sich damit um etwa 500 Meter verlängern. Ob das der Bund finanzieren würde, ist fraglich.