Gericht verhängt lebenslange Haft - Berliner Ku'damm-Raser erneut wegen Mordes verurteilt

26.03.19 | 12:45 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall in der Berliner City West im Februar 2016 sind zwei Raser am Dienstag erneut wegen Mordes verurteilt worden. Einen ersten Schuldspruch hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben.





Im Prozess um ein tödliches Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm sind die beiden Beschuldigten erneut wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verhängte am Dienstag lebenslange Haft gegen die beiden Angeklagten. Es folgten damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die inzwischen 27 und 30 Jahre alten Fahrer in ihren hochmotorisierten Autos den Tod eines unbeteiligten 69-Jährigen billigend in Kauf nahmen. "Was geschah, hatte mit Fahrlässigkeit nichts zu tun", sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. "Die Angeklagten haben aus nichtigem Anlass mit dem Leben anderer Menschen gespielt." Die Raser seien selbstverliebt und rücksichtslos gewesen, ihre Fahrzeuge hätten sie förmlich vergöttert. In seinem Schlusswort hatte der 30-jährige Angeklagte vor Gericht eingeräumt, er würde "gern ungeschehen machen, was geschehen ist". Auch der jüngere Angeklagte hatte betont, er wolle sich aufrichtig entschuldigen.

Bis zu 170 Stundenkilometer schnell

Die beiden Verurteilten hatten sich in der Nacht zum 1. Februar 2016 mitten in der Berliner City-West ein illegales Autorennen auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße geliefert. Sie fuhren dabei, so ein Gutachten, bis zu 170 Kilometer in der Stunde. Mit ihren hochmotorisierten Autos rasten sie über elf Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln. An der Kreuzung Nürnberger Straße stieß der ältere der beiden Angeklagten mit einem unbeteiligten Jeep, der bei Grün anfuhr, zusammen. Dessen Fahrer starb noch am Unfallort in seinem Wagen. Der Sohn des getöteten Fahrers trat im Prozess gegen die beiden Raser als Nebenkläger auf.



Das Gerichtsurteil vom Dienstag fiel in der dritten Auflage des Prozesses. Das Berliner Landgericht hatte gegen die beiden Angeklagten im Februar 2017 zwar deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes verhängt, doch die Entscheidung hatte keinen Bestand: Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil im März 2018 auf und ordnete eine neue Verhandlung an. Der BGH sah den bedingten Tötungsvorsatz nicht ausreichend belegt und begründet. Ein zweiter Prozess im Sommer 2018 platzte wegen möglicher Befangenheit der Richter.

Verteidigung hatte auf fahrlässige Tötung plädiert

Die Staatsanwaltschaft hatte im dritten Prozess erneut lebenslange Haft für beide Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes gefordert. Die Angeklagten hätten heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, so die Argumentation. Das 69 Jahre alte Opfer hätte nicht den Hauch einer Chance gehabt. Zudem hatte der Ankläger lebenslange Führerschein-Sperren für die beiden Männer beantragt. Die Verteidigung hingegen hatte, weil die beiden Angeklagten den Autofahrer nicht vorsätzlich umgebracht hätten, auf fahrlässige Tötung und ein Strafmaß von maximal fünf Jahren Haft plädiert. Die Männer, die der Raserszene angehörten, seien nicht einmal angeschnallt gewesen. Und sie hätten niemals eine Beschädigung ihrer Autos riskiert, so die weitere Argumentation, auch das schließe den Vorsatz aus.

Inzwischen können Teilnehmer an illegalen Autorennen härter bestraft werden. Seit Herbst 2017 gibt es im Strafgesetzbuch den Paragrafen 315d: Danach können illegale Autorennen als Verbrechen eingestuft werden, auf das bis zu zehn Jahre Gefängnis stehen. Der neue Paragraf wurde jedoch nach dem Berliner Ku'damm-Fall eingeführt - er kann daher nicht auf ihn angewendet werden.

