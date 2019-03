Wegen sexueller Übergriffe auf 17 Frauen muss ein ehemaliger Entspannungstherapeut für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der 45-Jährige habe bei Massagen serienmäßig Sexualstraftaten begangen, begründete das Berliner Landgericht am Montag das Urteil. Die Opfer waren dem zu Folge zwischen 18 und 62 Jahre alt. Konkret werden dem Mann zwei Vergewaltigungen sowie mehrere sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigungen vorgeworfen. Der zuletzt als Disponent tätige Mann wurde wegen Fluchtgefahr noch im Gerichtssaal verhaftet.

Bei Wellnessmassagen in der Zeit zwischen Dezember 2016 und Februar 2018 habe er die Straftaten begangen, hieß es weiter im Urteil. Zunächst habe der Mann die Behandlungen in einem kleinen Raum in einem Sportstudio im Stadtteil Spandau durchgeführt. Er habe "das Überraschungsmoment ausgenutzt" und die Geschädigten gegen ihren Willen im Intimbereich berührt, um sich sexuell zu erregen. Zuvor habe er die Türen verschlossen.

Das Gericht folgte mit dem Urteil im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.