Erzbischof greift Rot-Rot-Grün wegen Feiertags am 8. März an

Am kommenden Freitag wird der Frauentag in Berlin zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag sein - sehr zum Unmut der katholischen Kirche. Erzbischof Heiner Koch hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition deshalb am Samstag ungewöhnlich scharf kritisiert.