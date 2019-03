Die Brandenburger Sozialgerichte haben im vergangenen Jahr bundesweit den höchsten Bestand an Klagen gegen Hartz-4-Bescheide verzeichnet. Nach Angaben der Bundesregierung waren pro Monat durchschnittlich mehr als 19.000 solcher Klagen anhängig. Rund 7.600 davon wurden von den Gerichten abschließend entschieden. Davon waren knapp 40 Prozent erfolgreich. In fünf Jobcentern wurde sogar mehr als der Hälfte der Klagen stattgegeben.

In Brandenburg sorgt die hohe Belastung der Richter an verschiedenen Gerichten für lange Verfahrensdauern. Das hat Folgen. Wegen der überlangen Verfahrensdauer gingen zuletzt bei den märkischen Gerichten fast 800 Verzögerungsrügen ein.

Prozesse dauern oft doppelt so lang wie im Bundesschnitt

Langsame Verfahren in Brandenburg

Den Angaben zufolge gab es in Brandenburg überdurchschnittlich viele Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide. Zugleich dauern die Verfahren länger als in anderen Bundesländern, nämlich im Schnitt gut 23 Monate.

Der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Jes Möller, hatte Anfang Februar beklagt, dass die Brandenburger Justiz "totgeschrumpft" werde. Wegen der vielen Hartz4-Klagen hätten manche Richter an den Sozialgerichten mehr als 500 Fälle auf dem Tisch. "Man könnte die Sozialgerichte absperren und anderthalb oder zwei Jahre zu lassen, erst dann wären die Verfahren abgearbeitet, die dort lagern", so Möller.



Der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, betonte, die hohen Altbestände an den Sozial- und Verwaltungsgerichten würden nun nach personellen Verstärkungen langsam abgearbeitet. "Da diese Fälle sehr lange bei Gericht lagen, treiben sie nun die durchschnittliche Verfahrensdauer statistisch in die Höhe", meinte Krink. Die hohe Zahl der Altfälle an den Sozialgerichten hinge mit einer vor Jahren noch im Vergleich mit den westlichen Bundesländern hohen Arbeitslosigkeit und den Klagen von Hartz-IV-Empfängern zusammen.