Die 15-jährige Rebecca hat die Nacht in dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers am Maurerweg in Berlin-Neukölln verbracht und dort im Wohnzimmer geschlafen. Um 9:50 Uhr hätte sie in ihrer Schule sein sollen, erscheint dort aber nicht. Die Wohnung der Schwester soll das Mädchen gegen 7:15 Uhr verlassen haben.

Am Nachmittag melden die Eltern ihre Tochter bei der Polizei vermisst.