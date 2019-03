Die Polizei in Berlin könne Verdächtige nach einer Festnahme bis zum Ende des Folgetages festhalten, in diesem Fall also bis Freitagabend, hieß es. Sehen die Ermittler einen dringenden Tatverdacht, müsste ein Haftrichter entscheiden, ob die Person in Untersuchungshaft kommt.

Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der seit inzwischen elf Tagen verschwundenen Rebecca aus Berlin-Britz dauern die Ermittlungen weiter an. Das gelte auch für die Vernehmung des Tatverdächtigen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Weiter unklar ist, ob die Schülerin aus Berlin-Neukölln noch lebt, ob es eine Spur zu ihr gibt oder ob inzwischen ihre Leiche gefunden wurde. "Wir hoffen alle, dass wir das Mädchen finden", sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Die Vermisstenmeldung der Polizei war am Freitagvormittag weiter mit Fotos online zu sehen.

Die 15-Jährige war am Montag, den 18. Februar verschwunden. Die Nacht vor ihrem Verschwinden hatte sie bei einer älteren Schwester in Alt-Buckow verbracht. Am Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen gegen 7.15 Uhr verlassen.

Am Mittwoch suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach der 15-Jährigen. Auf der Suche nach Rebecca wurden auch Spürhunde eingesetzt und Handydaten der Verschwundenen ausgewertet. Am Mittwochnachmittag soll die Polizei in Neukölln im Südosten Berlins laut dpa ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden haben, wollte sich dazu aber nicht äußern.



Familienangehörige suchten mit Flugblättern und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #findbecci nach dem Mädchen. Bis zum Donnerstag gingen bei der Polizei mehr als 100 Hinweise zum Verschwinden des Mädchens ein.