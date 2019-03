dpa/Bernd vonJutrczenka Video: Abendschau | 01.03.2019 | Rainer Unruh | Bild: dpa/Bernd vonJutrczenka

Nach wie vor kein Lebenszeichen - Polizei sucht weiter nach verschwundener Rebecca

02.03.19 | 10:33 Uhr

Die Berliner Polizei sucht weiter nach der 15-jährigen Rebecca. Neue Informationen gebe es aber nicht, sagte ein Sprecher am Samstag. Die Schülerin aus Neukölln war vor zwölf Tagen verschwunden. Inzwischen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.



Die Suche nach der vermissten Rebecca aus Berlin wird auch am Wochenende mit Hochdruck fortgesetzt. Bisher gebe es aber "nichts Neues", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen.



Nach wie vor kein Lebenszeichen

Da es nach wie vor kein Lebenszeichen gibt, gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass die 15-jährige Schülerin getötet worden ist. Sie war am 18. Februar verschwunden, nachdem sie im Haus ihrer älteren Schwester übernachtet hatte. Ihr Schwager war am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Am Freitagabend wurde er wieder freigelassen. Der Ermittlungsrichter habe keinen dringenden Tatverdacht feststellen können, hieß es in einer Presseerklärung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft und der Polizei. Die Mordkommission hatte den 27-Jährigen festgenommen, weil es Widersprüche zwischen seinen Angaben und den neuesten Ermittlungsergebnissen gegeben habe. Am Freitag war der Mann dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der dessen Freilassung anordnete.

Über 100 Hinweise aus der Bevölkerung

Das Haus von Schwester und Schwager der vermissten Rebecca im Neuköllner Stadtteil Britz war am Freitag von Kriminaltechnikern untersucht worden. Mehrere Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen waren am Mittag im Einsatz und suchten nach Spuren, sagte eine Polizeisprecherin.

Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar in dem Haus am Maurerweg verbracht und dort im Wohnzimmer geschlafen. Am Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort aber nicht. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen gegen 7.15 Uhr verlassen.

Am Mittwoch suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach der 15-Jährigen. Auf der Suche nach Rebecca wurden auch Spürhunde eingesetzt und Handydaten der Verschwundenen ausgewertet. Am Mittwochnachmittag soll die Polizei in Neukölln im Südosten Berlins laut dpa ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden haben, wollte sich dazu aber nicht äußern.



Familienangehörige suchten mit Flugblättern und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #findbecci nach dem Mädchen. Bis zum Donnerstag gingen bei der Polizei mehr als 100 Hinweise zum Verschwinden des Mädchens ein.

