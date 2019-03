Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Das Feuer sei gegen 6.50 Uhr im dritten Obergeschoss eines Hochhauses in der Wendlandzeile ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine der verletzten Personen sei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mehrere Bewohner wurden bei dem Einsatz, an dem rund 80 Feuerwehrleute beteiligt waren, vorübergehend in eine benachbarte Kita gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach vorläufigen Erkenntnissen handele es sich um eine weibliche Leiche, teilte die Feuerwehr mit. Gegen 8.30 Uhr sei es den Einsatzkräftem gelungen den Brand zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache begonnen.